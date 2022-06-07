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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702755/إصابة-6-أشخاص-في-انقلاب-تروسيكل-بالبحيرة

شهدت قرية الحماد التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وقوع حاث انقلاب تروسيكل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

دوت الخليج

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة بقرية الحماد وتم استخراج التروسيكل منه، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام، لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

مصابي الحادث

وننشر أسماء المصابين وهم كل من:- سعد اسماعيل أبو نار، 17 عاما، مقيم قرية الحماد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، عبدالمنعم عبدالعزيز عبيد، 32 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، سرحان علي شحاته 52 عاما، رمضان أحمد عبدالحكيم، 34 عاما، مقيم قرية الحماد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

كما أصيب لطفي محمد علي، 48 عاما، بكسر في الحوض ونزيف في البطن، عبدالله حسن شداد، 52 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى.

النيابة العامة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

وفي سياق أخرأصيب، 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، بينهم 5 أطفال، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة " نقل " محملة العمالة الزراعية بجوار كوبري السخنة بنطاق دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفي كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بدائرة مركز بدر وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث والفحص تبين إنقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالة زراعية وأسفر الحادث عن إصابة 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفي كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

العرض على النيابة العامة

والمصابون هم كل من:" نجلاء فتحي بدر، 33 عامًا، نسمة السيد مبروك، 23 عامًا، هيثم شاهين أبو بكر، 16 عامًا، مبروك عطا أحمد فايد، 24 عامًا، هايدي إبراهيم علي، 13 عامًا، إلهام شاهين عبد العزيز، 19 عامًا، محمد حمادة محمد قشطة، 22 عامًا، فاطمة علي الحمود، 18 عامًا، سلمي رجب سمير، 13 عامًا، محمد أحمد القصاص، 14 عامًا، عرفان محمد عرفان، 16 عامًا، أحمد السيد صلاح، 17 عامًا، محمود سعيد حسين، 20 عامًا"، وجميعهم مقمين بقريتي الحجر وأبو عبد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.