انت الان تتابع تفاصيل خبر "هاجر لأمريكا وعمل بعدة وظائف".. ملخص تصريحات سعد لمجرد وسر بكائه على الهواء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702754/هاجر-لأمريكا-وعمل-بعدة-وظائف-ملخص-تصريحات-سعد-لمجرد-وسر-بكائه-على-الهواء

أثار الفنان المغربي سعد لمجرد ضجة كبيرة بسبب بكائه في آخر ظهور إعلامي له ببرنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا والمذاع عبر شاشة قناة mbc الفضائية.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات سعد لمجرد وسر بكائه على الهواء

بكاء سعد لمجرد

كشف الفنان سعد لمجرد خلال لقائه التلفزيوني الأخير ببرنامج صدى الملاعب أسرار جديدة عن حياته ومسيرته الفنية، وبكى أمام الكاميرا أثناء عرض صورة والده الذي يحبه كثيرا، ويعتبره مثله الأعلى.

وقدم لوالده أيضًا أغنية من كلماته من قبل ليعبر من خلالها عن تقديره له، ولذلك لم يتمالك دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده .

وأوضح الفنان الفرق بينه حاليا وبين شخصيته عام 2007 أثناء انطلاقته الفنية، وقال إنه حقق الكثير من أحلامه ولكنه مازال في البداية ومازالت أحلامه وطموحاته كبيرة.

ذكريات سعد لمجرد

وقال عن ذكرياته: “كنت أريد أن أعتمد على نفسي وأن أصبح إنسان عصامي، لذلك قررت الهجرة إلى أمريكا ، وهناك عملت بعدة وظائف وعانيت لفترة بسبب قلة العمل، ثم شاركت في برنامج المواهب سوبر ستار”.

وتابع برنامج سوبر ستار كان المحطة الثانية المهمة في حياته، بعد حصوله على المركز الثاني ومساندة الجمهور له في تلك المرحلة، موضحًا أنه بعد ذلك قرر الإنتاج لنفسه لعدم وجود شركات الإنتاج لذلك عاد وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية.

وأشار سعد لمجرد إلى أن أغنية "انتي باغية" هي أولى الأغاني التي حققت نجاح عربي كبير له، ولفت إلى أنه سعد بالغناء مع صابر الرباعي وإليسا ومحمد رمضان، وريدوان.

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وفي سياق آخر، احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد مؤخراً بوصول أغنيته الجديدة “من أول دقيقة” التي يقدمها مع الفنانة اللبنانية إليسا إلى أكثر من 100 مليون مستمع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر واحد.

وأوضح خلال لقائه أنه يجهز لـ مفاجأة جديدة للجمهور بإحيائه حفل مع إليسا لأول مرة ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك يوم 17 يونيو على مسرح موسم جدة.