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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702741/الإمارات-تعلن-تسجيل-5-حالات-إصابة-بجدري-القرود

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القرود داخل البلاد، إلى جانب وجود حالتي شفاء، وذلك وفقا لما نقلته قناة “العربية” في نبأ عاجل لها.

دوت الخليج

جدري القرود يجتاج أمريكا

وكانت المراكز الأمريكية الخاصة بالسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق أن مرض جدري القرود ينتشر بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، وانتشر بشكل واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكة، مشيرة إلى أنه تأكد وجوده في 12 ولاية، بجانب العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن وزارة الصحة الإماراتية قد كشفت عن وجود خمس إصابات جديدة بفيروس جدري القرود، بحسب ما رصدت الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يوجد حالتين من المصابين بهذا المرض ممن كانوا تلقوا الرعاية الطبعية في مستشفيات الإمارات، وتم شفائهم من المرض، ولا يظهر عليهم أي أعراض.

وناشدت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين داخل دولة الإمارات بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية ضد هذا المرض، وأخذ كافة التدابير في حالة التجمعات أو السفر.

وحرصت الوزارة على طمأنة المواطنين على أن الجهاز الصحية في الإمارات تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واللازمة من أجل فحص المواطنين ومتابعتهم، وحماية الجميع من وصول هذا المرض لهم، فضلا عن العمل المستمر من قبل القطاع الصحي للاستعداد الكامل لكافة الأوبئة والأمراض.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والابتعاد عن الشائعات وتداولها.

ووفقا للإحصائية التي تم الإعلان عنها من قبل المراكز الأمريكية في وقت سابق أن 31 مواطن أمريكي تعرضوا للمرض، بعد أن بينت الفحوص إصابتهم.