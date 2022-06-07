صندوق دوت الخليج: توفير الدعم الغذائي لـ 11 مليون مواطن سنويا

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702748/صندوق-تحيا-مصر-توفير-الدعم-الغذائي-لـ-11-مليون-مواطن-سنويا

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق دوت الخليج، إن الصندوق يعمل على توفير الدعم الغذائي لما يقرب من 11 مليون مواطن سنويا، مشيرًا إلى أن جهود الصندوق ظهرت بشكل واضح للجميع في العامين الماضيين في ظل أزمة فيروس كورونا، والخسائر الكثيرة التي تكبدها العالم.

دوت الخليج

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الصندوق كُرم من منظومة "الفاو" على الدور الذي قام به خلال العامين الماضيين من تدعيم الأسر الفقيرة، وسط الحالة الصعبة التي كان يمر بها العالم كله، نظرا للإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

صندوق دوت الخليج: وفرنا ربع مليار جنيه للمشاريع متناهية الصغر

وتابع أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتجهيز العرائس كان من أولويات الصندوق أيضا، وكان هناك تكامل مع مبادرة "سجون بلا غارمين" من أجل العمل على سد الديون وتجهيز العرائس، وقطع الصندوق شوطا كبيرًا في هذا الأمر.

صندوق دوت الخليج: دعمنا 48 مستشفى عزل خلال فترة كورونا

وواصل أنه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للمواطنين، والتحول من شخص متلقي الدعم لشخص منتج لديه مصدر دخل ثابت يستطيع من خلاله تلبية احتياجاته المعيشية، نجح الصندوق بتوجيه الرئيس السيسي توفير ربع مليار جنيه لتوفير مشروعات متناهية الصغر، وتم العمل على 36 ألف مشروع، مضيفا أن التنمية الاقتصادية امتدت لصغار الصيادين، وتم العمل على دعم 42 ألف لصغار الصيادين على مستوى الجمهورية، إلى جانب تدعيم الحرف اليدوية.

وأردف أنه فيما يتعلق بمواجهة الكوارث والأزمات، فهناك خطة لدعم الدولة وخاصة في فترة أزمة فيروس كورونا، موضحا أن الصندوق دعم 48 مستشفى عزل على مدار عامين كاملين بكل ما يتعلق من خدمات يحتاجها.