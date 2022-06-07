البيئة: اختفاء السحابة السوداء.. واستراتيجية وطنية للتصدى لتأثيرات تغير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:25 مساءً - شهد ملف البيئة إنجازات وتطورات هائلة، منذ تولى السيسى مهام منصبه قبل ٨ سنوات، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا فى ملف الاستثمار الأخضر، الذى يهدف لتحقيق التكامل ومراعاة الحفاظ على البيئة فى جميع الأنشطة التنموية والاقتصادية.

ومن أبرز نتائج الاهتمام الرئاسى بملف البيئة، السيطرة ولأول مرة على ظاهرة السحابة السوداء، التى كانت تنتج عن حرق مخلفات الزراعة، فى مواسم الحصاد، وتحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعى وتقديم الدعم الفنى للأهالى والمزارعين، والوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى ٩٩٪؛ ما أدى إلى تجنب ما يقارب ٢٥ ألف طن من ملوثات الهواء سنويًا.

وأسفرت الجهود عن تجنب مخاطر ما يزيد على ٢٠٠٠ طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة.

كما يعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ من أهم الإنجازات الوطنية فى مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد، لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ، تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر فى ملف المناخ عالميًا.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام منخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمى والتكنولوجيا.

وفى عهد الرئيس السيسى، جرى تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف، التى تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها مؤتمر المناخ المقبل «كوب ٢٧».

ومن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة فى الشرق الأوسط، إلى جانب توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأيضًا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونوريل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.

وفى مجال مشروعات التكيف نذكر مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحى، ومبادرة «حياة كريمة» كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وإدارة المخلفات.