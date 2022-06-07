جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الثلاثاء، باتريشيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على هامش مشاركته فى اجتماعات بون فى ألمانيا.





وناقش شكرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية عمل الجهازين الفرعيين للاتفاقية الإطارية على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولى، وخصوصًا فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ الفعلى لتعهدات المناخ والاتفاقيات ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ. كما اتفق الجانبان على ما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين من خطوة مهمة فى إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر المقبل، على نحو يسهم فى نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج التى تلبى طموحات جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.