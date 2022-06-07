جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافًا، بعنوان تنمية قدرات الأطفال فى تقرير "جودة التعليم المبكر".





وكان البنك الدولى أصدر تقريرا عام 2022 تقريرًا بعنوان "جودة التعلم المبكر .. تنمية قدرات الأطفال". وأوضح فيه أن جائحة كورونا ألحقت أضرارًا بالغة بمستوى التعليم لدى الأطفال، لا سيما فى البلدان منخفضة الدخل؛ مما زاد من الحاجة إلى وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتقديم تعليم جيد فى مرحلة الطفولة المبكرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 خطوات لتنمية قدرات الأطفال خلال فترة التعليم المبكر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.