حياة كريمة.. أرقام مهمة على طريق مشروع القرن (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أرقام مهمة على طريق مشروع القرن:- وتسعى المبادرة، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

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