«التخطيط والتنمية» على مائدة منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة جلسة نقاشية حول التخطيط والتنمية، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة، التى تنظمها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال يونيو الجارى، بمشاركة 150 قيادة شبابية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.





وشهدت الجلسة مجموعة نقاشات للمشاركين بالمنحة مع المحاضرين؛ حيث تحدث حسين خضر، من الصليب الأحمر الألمانى، عن دور التنمية فى تقليص الهجرة غير الشرعية، وأهمية الدور الذى تبذله الدولة المصرية فى محاربة الهجرة غير الشرعية، التى وضعتها القيادة السياسية فى أجندة الأولويات.

وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمال، أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب وضع العديد من الاستراتيجيات والاهتمام بكثير من الأمور، إذ وضعت الحكومة المصرية برنامجا شاملا للعمل ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسى للحكومة، ويتضمن عددا من المحاور الرئيسية التى تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصرى باعتباره توجها رئيسيا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.

وأشار رئيس القطاع الهندسى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محمد صديق، التى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى والتدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والصحى والتعليمى للقرى الأكثر احتياجا وتعظيم قدراتها بما يسهم فى توفير حياة كريمة لمواطنيها فى ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية.

وتأتى النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية تحت عنوان "تعاون الجنوب- جنوب وشباب حركة عدم الانحياز"؛ لمعرفة الدروس المستفادة من حركة عدم الانحياز، وأثرها فى العالم فى ظل الصراعات آنذاك، ومن ثم وضع سبل إحياء مبادئ عدم الانحياز، وصياغة مفهوم جديد بما يوافق معطيات عصرنا من وجهات نظر شبابية.