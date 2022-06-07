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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702751/حلقوا-شعره-بالسكين-أمن-القاهرة-يكشف-ملابسات-فيديو-التعدي-على-مواطن-صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن وقص شعره بسكين.

فحص الفيديو

وبفحص الفيديو أمكن تحديد مكان تصوير الفيديو والقائمين عليه وتبين أنه بمنطقة عين شمس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الملابسات وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس وهم موظف بشركة 29 سنة ومقيم بمنطقة عين شمس "مجني عليه"، و4 أشخاص أخري، وأحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء بسبب خلاف بين الطرف الاول ونجل أحد المتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين قام أحد المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه و قص شعره بسكين تم ضبطها جارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

كشف ملابسات مقطع فيديو لتصوير السيدات بالساحل الشمالي

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على الفيس بوك حول قيام شخص بتصوير بوضع هاتف محمول على وضعية تصوير الفديو مثبت بجوار سلة مهملات بدورة مياه خاصة بالسيدات بمطعم بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين، وتضرر سيدة من ذلك .

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات تحرش سائق بفتاة بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام سائق تابع لإحدى شركات نقل الركاب بالقاهرة بالتحرش بفتاة.

رصد مقطع فيديو

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحوى إدعاء فتاة بقيام سائق سيارة ملاكي بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب، وتبين من الفحص سابقة توجه الفتاة في 1 يونيو إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وادلت بأقوال تضررها من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالتحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصال هاتفي من والدها وطلب منها الإنصراف من القسم ورفضت استكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها في استكمال المحضر او اتهام قائد السيارة وأقرت بذلك وانصرفت

تداول الفيديو

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم إستدعاء المٌبلغة وأفادت بقيام المشكو فى حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها تم تحديد قائد السيارة وضبطه.

مواجهة المتهم

وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب ، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفه فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأى مكان ولم يتعدى عليها ولم يقم بمعاكستها تم إتخاذ الإجراءات القانونية