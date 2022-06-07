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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702749/الشباب-والرياضة-توصي-بإلغاء-انشاء-فرع-للبنك-الاهلي-علي-ارض-ملاعب-بقنا

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، طلب احاطة مقدم من النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بشأن اعتماد وزير الشباب إنشاء فرع للبنك الأهلي بقنا أرض مركز شباب بمدينة العمال مما تسبب في عدم قانونية ملاعب اليد والطائرة وغيرها من الألعاب.

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الشباب والرياضة توصي بإلغاء انشاء فرع للبنك الاهلي علي ارض ملاعب بقنا

وقال الجبلاوي خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة طلب الاحاطة، أنه ليس من المعقول ان تستحوذ فكرة الاستثمارات علي مراكز الشباب، موضحا أن هذا سيكون على حساب الملاعب والرياضة .

أشار الجبلاوي إلي أن فكرة الاستثمارات بالملاعب تعمل علي إلغاء دور الملاعب، مشيرا إلي أن وزارة الشباب والرياضة لم تكتفى بأبعادها لمراكز الشباب بالجمهورية من عضوية الاتحادات الرياضية واصبحت منسية من الاتحادات لعدم وجود صوت بالجمعية العمومية.

وأوضح الجبلاوي إذا كانت الفكرة قائمة علي الربح والاستثمار، فمن الممكن ضم وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الاستثمار وان كانت فكرة الاستثمار فى حد ذاتها فكرة لدعم الاندية ومراكز الشباب وهدفها الدعم.

وشدد الجبلاوي أن الهدف الرئيسي من الملاعب هو الرياضة دون أي اعتبارات لاي استثمارات تتم من خلالها.

وأوصت اللجنة بالغاء إنشاء فرع للبنك الاهلي بارض الملاعب على ان يتم عمل معاينة اخرى للبنك بمكان أخر