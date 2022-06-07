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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702745/البرلمان-تخفيض-التعريفة-الجمركية-على-74-صنف-من-مدخلات-الإنتاج

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التعديلات التي تم إقرارها على التعريفة الجمركية، قائلا إن التعديلات التي تمت على التعريفة الجمركية جاءت لتوطين الصناعة المصرية داخل مصر، وتدعيم الصناعات المصرية، وتشجيع المصنع المصري من أجل زيادة الإنتاج، وتصدير أكثر من الاستيراد، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض التعريفة الجمركية لـ 74 صنف من مدخلات الإنتاج والخامات لتدعيم المصنع المصري.

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وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المجلس أقر تخفيض الجمارك على 74 صنف، لتوطين الصناعة وتدعيمها بشكل كبير، إلى جانب رفع التعريفة الجمركية على 8 أصناف من أجل حماية الصناعة المصرية، مشددا على أن الأصناف التي تم رفع تعريفتها ليست سلع وإنما مدخلات إنتاج وخامات.

النائب ياسر عمر: نعمل على تشجيع المصنع المصري

وتابع أن مصر تحتاج توفير عملة في الاستيراد، وكلما يتم تشجيع المصنع المصري، وجلب مدخلات الإنتاج له بجمارك أقل يكون لديه قدرة للتنافس في السوق الخارجي، إلى جانب أن ذلك يساعد في توفير فاتورة الاستيراد للدولة.

البرلمان: فاتورة الاستيراد المصرية وصلت لـ 80 مليار دولار

وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد المصرية كانت قد وصلت إلى 80 مليار دولار، متمنيا أن هذا القرار سيوفر من 10 لـ 25% من فاتورة الاستيراد، وسيشجع المصنع المصري على المنافسة بصورة أكبر في السوق العالمي، والعمل على تصدير منتجاته.

وأوضح أن الموازنة القادمة بها دعم كبير للمصنعين في الكهرباء، من أجل تشجيعه على التصنيع، “ما لما المصنع المصري يلاقي الدولة بتدعمه هيبدأ ينافس ويصدر، وده اللي عاوزاه الدولة عاوزين نرفع الصادرات المصرية ونشجع المصنعين”.