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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702742/من-بينهم-رشوان-توفيق-وداود-عبد-السيد-تعرف-على-الفائزين-بجوائز-الدولة-التقديرية

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في العديد من المجالات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فوز نجوم الفن بجوائز الدولة التقديرية

جائزة رشوان توفيق

فاز الفنان الكبير رشوان توفيق مؤخرًا بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، حيث اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والعلوم الاجتماعية والآداب، والعلوم الاقتصادية والقانونية.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإليكتروني على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي قائمة الجوائز في مجال الفنون كلا من الفنان رشوان توفيق، و الدكتور الراحل أحمد نبيل، والدكتور سهير زكي حواس، بينما الفائزين في مجال الآداب هم أبو الفضل بدران، وكمال رحيم، ويوسف نوفل.

جوائز الدولة التقديرية

بينما يأتي الفائزين في مجال العلوم الاجتماعية كلا من محمد نعمان جلال، وسعيد إسماعيل، وعبد السلام أبو قحف، ومعتز سيد عبد الله.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بجوائز النيل في أفرع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، حيث حصد المخرج داود عبد السيد جائزة النيل في مجال الفنون.

وفاز الروائي إبراهيم عبد المجيد بـ جائزة في مجال الأدب، والمحامي الراحل رجائي عطائي في مجال العلوم الاجتماعية، ومن جانبه المجلس الأعلى للثقافة منح جائزة النيل للمبدعين العرب إلى الراحل الدكتور قيس العزاوي.

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جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد اعتمدت اليوم الثلاثاء الفائزين، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بجانب أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

وأقيم الاجتماع في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك وسط اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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