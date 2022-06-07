انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل 5 حالات إصابة بجدري القرود حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702741/عاجل-الإمارات-تعلن-تسجيل-5-حالات-إصابة-بجدري-القرود

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القرود داخل البلاد، إلى جانب وجود حالتي شفاء، وذلك وفقا لما نقلته قناة “العربية” في نبأ عاجل لها.

دوت الخليج

جدري القرود يجتاج أمريكا

وكانت المراكز الأمريكية الخاصة بالسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق أن مرض جدري القرود ينتشر بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، وانتشر بشكل واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكة، مشيرة إلى أنه تأكد وجوده في 12 ولاية، بجانب العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا للإحصائية التي تم الإعلان عنها من قبل المراكز الأمريكية في وقت سابق أن 31 مواطن أمريكي تعرضوا للمرض، بعد أن بينت الفحوص إصابتهم.