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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702739/أستاذ-اقتصاد-روسيا-حولت-الأزمة-العالمية-لصالحها-وتحاول-تدشين-اقتصادا-عالميا-جديدا

قال أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد، إن روسيا استطاعت أن تحول تداعيات حربها على روسيا إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، وهذا جاء من خلال استغلالها الأمثل لفكرة إدراة الأزمة، على مستوى الأفراد والدول والجماعات، والتي تعني كيف يمكن للفرد الخروج من الأزمة أقوى، وكيف يخرج فرص جيدة من تلك الأزمة، ولا يبحث فقط عن أقل الخسائر، بلا يبحث عن المكاسب.

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وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن روسيا حاليا تحاول أن تدشن اقتصادا عالميا جديدا، ورأينا عندما بدأت الأزمة الروسية الأوركانية والعقويات التي فرصت على روسيا كيف استغلتها موسكو لصالحها، من خلال وقف تصدير النفط الروسي إلا من خلال الروبل الروسي.

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وتابع: “ألمانيا تعتمد على الغاز الطبيعي اللي أساسا بييجي من روسيا، ومع الاعتماد على روسيا في استيراد الغاز الطبيعي، وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، استغلت روسيا الأمر لصالحها، حيث ردت بوقف تصدير الغاز إلا بالروبل الروسي، مما دفع الدول الغربية إلى البحث عن الروبل الروسي لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا".

وأشار إلى أن روسيا من وقت مبكر أقامت علاقات قوية مع الصين، وحاليًا الصين هي المصدر الأول للمكونات الإليكترونية للدول الأوروبية، والصين هي العملاق القادم كما يرى البعض، لذلك بدأت روسيا تقوي علاقتها أكثر مع الصين.