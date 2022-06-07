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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702738/نقل-البرلمان-توافق-علي-مشروع-قانون-إعادة-تنظيم-الهيئة-العامة-للنقل-النهري-من-حيث-المبدأ

وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد علي مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء. و قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة حيث أنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق واهلاكها ، حيث ان تكلفه انشاء الطرق تكلفه كبيرة.

دوت الخليج

نقل البرلمان توافق علي مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ

وأكد "عابد" أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا ان الانهار لها استخدمات عديدة في كل دول العالم.

اقترح النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، انشاء شركة لإدارة خدمات النقل النهري تخرج من رحم وزارة النقل تقوم هذه الشركة بعمل بروتوكولات مع وزارة التموين ، وشركات الاسمنت والفوسفات والاسمده ، والمحاجر .

واضاف النائب وحيد قرقر، اننا نطمع ان يكون مشروع القانون قد وضع حلول للتشابكات وتضارب الاختصاصات.

ومن جانبه قال النائب جمال السعيد ان النقل النهري ،هو نوع من انواع الاستثمار ، ويعتبر النقل النهري ارخص انواع النقل وبالتالي لتحقيق استفادة قصوي من مشروع القانون ووجود سوق أكبر للاستثمار يجب ربط ميناء الاسكندرية ودمياط ، وفض الاشتباك بين الوزرات .

وابدي السعيد ملاحظات على مشروع القانون ، لافتا الي انه لم يشمل اللائحة التنفيذية، وايضا عقوبة مخالفه التراخيص الممنوحه .

ومن جانبه قال النائب محمد جبريل ، لابد من وجود رؤية ، وهدف لتحقيق الاهداف المرجوة من مشروع القانون ووضع في الاعتبار ربط المواني البحرية ونقل البضائع، وربط الدول الإفريقية بنهر النيل لنقل البضائع

ووفقا المذكرة الإيضاحية للمشروع القانون فإن التشريع يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا.