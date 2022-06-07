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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702737/قتلت-أسرتي-بسبب-قسوة-أبويا-ننشر-اعترافات-منفذ-مذبحة-أبو-مناع-بقنا

اعترف "جمال. ع. ا"، المتهم بتنفيذ مذبحة أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، والتي راح ضحيتها 5 من أفراد أسرته وإصابة والدته بأعيرة نارية.

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وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إن والده اعتاد معاملته بطريقة سيئة، ودائما ما يرفض منحه الأموال بعكس معاملته مع أشقائه، وكان آخرها طلبه أموالا لاستكمال بناء منزل جديد إلا أن والده رفض.

"أبويا كان بيعاملني بقسوة"

وأضاف المتهم، أنه ليلة الواقعة أصيب بحالة هياج عصبي من الغضب، بسبب تكرار تلك المعاملة السيئة، مستكملًا: استخدمت بندقية آلية وصوبت النيران نحو أسرتي، مما أدى إلى مقتل والدي و4 من أشقائي، وإصابة والدتي بطلقات نارية.

المتهم يتعاطى مخدر "الشابو"

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يتعاطى مخدر الشابو منذ عدة أشهر، وكان دائم الخلاف مع أسرته لتقسيم الميراث في حياة والديه، للإنفاق على تعاطي الشابو، ونشبت مشادة بينه وبين أسرته، حول تقسم الميراث، انتهت باستخدام المتهم لسلاح ناري غير مرخص في إطلاق الرصاص على أسرته، مما تسبب في وفاتهم وإصابة والدته.

القبض على المتهم

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بقنا، من خلال تمشيط المناطق الزراعية بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، عن ضبط المتهم، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض عليه.

تفاصيال الواقعة

كان قد أقدم شاب، صباح أمس الاثنين، على قتل والده وأشقائه وإصابة والدته بطلقات نارية بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغ بمقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة بطلقات نارية بكوبري العرب بقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

النيابة العامة

وبالانتقال والفحص تبين مقتل عبد الناصر إبراهيم أحمد، وأبنائه أحمد عبد الناصر إبراهيم أحمد، محمد عبد الناصر إبراهيم أحمد، وحيدة عبد الناصر إبراهيم أحمد، نجاة عبد الناصر إبراهيم أحمد، إصابة زوجته سعاد وحيد علي، تبلغ من العمر 50 عاما، بطلق ناري بالساقين، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام، والجثث في مكان الحادث تحت تصرف النيابة والشرطة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليه الأول، ويدعى جمال بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.