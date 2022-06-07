انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتراحات النواب توافق على مقترح النائبة فاطمة سليم بإنشاء مكتب بريد صفط العربية بالواسطى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702736/اقتراحات-النواب-توافق-على-مقترح-النائبة-فاطمة-سليم-بإنشاء-مكتب-بريد-صفط-العربية-بالواسطى

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بصفط الغربية _ مركز الواسطى- محافظة بنى سويف.

دوت الخليج

مقترح النائبة فاطمة سليم بإنشاء مكتب بريد صفط العربية بالواسطى

وأوصت اللجنة، بضرورة تحديد موعد معاينة هيئة البريد للمكان المخصص لإنشاء مكتب البريد، لمعرفة مدى مطابقته للاشتراطات الفنية، على أن يتم إبلاغ النائبة بالموعد للمشاركة في المعاينة.

من جانبه أكد اللواء سامي علام، سكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، أن المكان المحدد لإقامة مكتب البريد على مساحة ١٧٥ مترا، وهو تبرع من الأهالي.

وأكد أنه لا مانع من إقامة مكتب البريد ضمن مبادرة حياة كريمة، لاسيما وأن مركز الواسطى بمحافظة بني سويف يدخل المرحلة ثانية لمبادرة حياة كريمة.

من جهتها أكد بهاء طوسون، مستشار الاستثمار السياسي بالبريد المصري، أنه لا مانع لدى الهيئة من عمل مكتب البريد ضمن مبادرة حياة كريمة، بعد مراجعة الاشتراطات الفنية.

وأعلن أنه سيتم تحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض المخصصة لذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية في مركز الواسطى وبمشاركة النائبة فاطمة سليم.