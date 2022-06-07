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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702735/بالتزامن-مع-انطلاق-منصتها-ديزني-تعلن-دبلجة-أفلامها-للمصرية-وفرض-رقابة-أبوية

انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق منصة "ديزني+" بالشرق الأوسط الذي أقيم في أوبرا دبي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل المؤتمر الصحفي لإطلاق منصة ديزني

إطلاق منصة ديزني بالشرق الأوسط

تحدث تميم فارس الرئيس التنفيذي لمنصة ديزني + عن إطلاقها بالشرق الأوسط بدءً من غدا الأربعاء، وقال الرئيس التنفيذي للمنصة بالشرق الأوسط إن ديزني ستتيح ترجمة جميع أعمالها للغة العربية.

وأوضح أنه سيتم دبلجة الأعمال الشهيرة للغة العربية الفصحى واللهجة المصرية أيضا، من خلال الاستعانة بـ كبار النجوم والفنانين المصريين والعرب.

ولفت تميم فارس إلى حرص منصة ديزني على أن يناسب محتواها جميع أفراد الأسرة ولهذا أتاحت آليات لفرض رقابة أبوية على الأطفال منذ اللحظة الأولى لتشغيل المنصة من خلال أيقونات ستتيح للأبوين إنشاء ملفات خاصة بالأطفال بمجرد تحديد المحتوى لكل ملف مخصص لأحد أفراد الأسرة.

ديزني ورقابة أبوية

وتتضمن الرقابة الأبوية أيضًا وضع كلمة مرور سوية للملفات التي تعرض محتوى لمن هم فوق ال 18 عاما، ويشار أن المنصة ستتيح لمستخدميها بالشرق الأوسط أكثر من 2300 عمل فني بمكتبتها التي تضم انتاجات مختلفة ومتنوعة من كبرى شركات الانتاج في العالم .

ومن جانبه المخرج محمد دياب أوضح خلال المؤتمر أن مسلسل moon khight كان حلم وأصبح حقيقة، وأن التعاون مع مارفل وديزني أمر مشرف وعابر لكل الدول، لافتًا إلى أنه شعور رائع أن يكون هناك اتصال مع الناس حول العالم.

وأشار خلال حديثه إلى أن الأغنيات المصرية التي قدمت في المسلسل كانت من اختيارات الكاتبة سارة جوهر، وكونه أول مخرج عربي مصري يتعاون مع مارفل هو أمر لا يفكر فيه ولا ينظر لنفسه علي هذا النحو ولا يسعي ليكون رقم واحد وإنما يشغله العمل الجيد.

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وأوضح المخرج محمد دياب في كلمته أن المنافسة كانت كبيرة إلى أن وصل ليكون هو مخرج للعمل مع آخرين، ومن جانبها الكاتبة سارة جوهر قالت إن أهم نجاحات مسلسل moon khight هو تفاعل الناس مع الموسيقي والأغاني العربية مثل ريميكس أغنية وردة أو أغنية الملوك.