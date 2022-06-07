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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702734/زراعة-البرلمان-تناقش-أزمة-الترسيب-بميناء-الصيد-بمحافظة-البحيرة-وزين-الدين-يطالب-بسرعة-شراء-كراكة-لحل-المشكلة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بشأن عدم التزام المحافظة بتنفيذ توصية اللجنة بشراء كراكة لمعالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين (جونة التراكي).

دوت الخليج

زراعة البرلمان تناقش أزمة الترسيب بميناء الصيد بمحافظة البحيرة

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، موضحا بأنه سبق وتقدم بالطلب بشأن إيجاد حلول لأخطاء الترسيب التي حدثت في مشروع مرسى الصيادين بالبحر الأبيض المتوسط، والذى بلغت تكلفته أكثر من أربعين مليون جنيه، وتم اكتشاف عيوب فنية به بعد الانتهاء من المشروع.

وقال زين الدين خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة: تم التوصل إلى أن الحل لعلاج العيوب التي تم اكتشافها بشأن الترسيب، هو شراء كراكة للقيام بالتكريك بميناء الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، وتم الاتفاق على شراءها من موازنة محافظة البحيرة، وكان لدينا أمل تنفيذ ذلك الاتفاق خلال الشهور الماضية من موازنة العام الحالي للمحافظة، إلا أنه تم إدراجها في الخطة الجديدة.

وطالب زين الدين، بسرعة الانتهاء من خطوات شراء الكراكة، لتشغيل الميناء، لاسيما وأن الميناء يخدم نحو ٥ آلاف من الصيادين.

من جانبه عقب هشام عابدين، رئيس مجلس مدينة ادكو، أنه بالفعل كان هناك اتفاق على شراء الكراكة، من موازنة المحافظة، إلا أنه لم تتمكن المحافظة من ذلك في الخطة الحالية.

وأعلن أنه سيتم شراؤها من الخطة الاستثمارية الجديدة، مضيفا تم بالفعل إخطار الشركة المنفذة، وسيتم إنهاء إجراءات التكريك خلال ١٥ يوما.

كما ناقشت اللجنة، أيضا خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن منع وزارة الموارد المائية والري أصحاب المنازل المقامة على أراضي منافع الري بقرية المفتي الكبرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ من قيامهم بإحلالها وتجديدها.

كما ناقشت طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: محمد الصمودى، د. هدي الطنباري، بشأن استعراض خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، وطلبا الإحاطة المقدمان من النائب السيد المنوفي، بشأن:إدراج الترع الواقعة بقرى شرق النيل التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتأهيل المجاري المائية، ومعاناة أهالي قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا من انخفاض منسوب المياه في الترع مما يهدد أراضيهم بالبوار.