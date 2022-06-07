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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702733/بعد-استلام-23-سيارة-إسعاف-و-16-عيادة-متنقلة-ضمن-حياة-كريمة-نواب-الصف-و-أطفيح-يشكرون-الرئيس-السيسي

قدم نواب مركزي الصف وأطفيح، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستلام عدد ٢٣ سيارة إسعاف للمركزين ، و١٦ وحدة عيادات متنقلة، لخدمه أهالي المركزين.

دوت الخليج نواب الصف و أطفيح يشكرون الرئيس السيسي وأكد النواب، أن الرئيس السيسي عاهد فأوفي من خلال برنامج حياة كريمة، مشيرين إلي أن هذه هي البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة التي عاهدنا بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. النائب علاء عابد النائب أحمد سعد نويصر النائبة أسماء الجمال النائب شحاته أبو زيد النائب عبد الوهاب خليل النائب هند رشاد النائب عمرو عكاشة النائب اللواء محمد مجدي بركات النائب عمرو كمال خالد

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