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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702728/سمك-القرش-نيكول-سابا-تطرح-أغنيتها-الجديدة-على-يوتيوب

أطلقت الفنانة نيكول سابا أغنيتها الجديدة التي أثارت بها ضجة خلال الأيام الماضية بسبب الغموض في ترويجها.

دوت الخليج ينشر أغنية نيكول سابا الجديدة

أغنية سمك القرش نيكول سابا

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، منذ قليل، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «سمك القرش»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد طرح أغنية سمك القرش لـ نيكول ساباب وحققت نسب مشاهدات عالية.

«سمك القرش» للمطربة نيكول سابا، أغنية من كلمات الشاعر عبدالرحمن عاصم، وألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر ماهر صلاح.

نيكول سابا صيف 2022

وتعاونت الفنانة نيكول سابا في أغنيتها الجديدة “سمك القرش” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جاد شويري الذي تولى إخراج الأغنية.

وكانت الفنانة نيكول سابا قد روجت منذ عدة أيام لأغنيتها الجديدة بشكل مستمر، حيث أعلنت بأنها سيتم طرحها، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيكول سابا كان مشاركتها في بطولة عرض مسرحي يحمل اسم «الليلة الكبيرة» وتضم المسرحية في البطولة بجانب نيكول سابا، كلا من محمود عبدالمغني ومحمود الليثي وبدرية طلبة ومحمد عبدالرحمن وطه دسوقي وميريهان حسين، وأمير صلاح الدين وآخرين والمسرحية من تأليف وليد يوسف وإخراج بتول عرفة.

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وكانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بمسرحية الليلة الكبيرة في موسم عيد الفطر الماضي لعام 2022 في السعودية حيث عرض العمل ضمن فعاليات موسم الرياض وكانت قبلها ظهرت كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل نقل عام.

وشارك في بطولة مسلسل نقل عام الذي عرض قبل السباق الرمضاني لعام 2022 كلا من محمود حميدة ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد بدير وسميحة أيوب وسوسن بدر ودينا ونهلة سلامة ونور خالد النبوي ومحسن محيي الدين وميريهان حسين وريم البارودي وآخرين وكان العمل من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.