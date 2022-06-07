رئيس "دوت الخليج": 167 تدعيمات الصندوق في سيناء.. وندعم مشاريع الدولة بالمليارات

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702744/رئيس-تحيا-مصر-167-تدعيمات-الصندوق-في-سيناء-وندعم-مشاريع-الدولة-بالمليارات

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق دوت الخليج، إن فريق الصندوق كان في وسط سيناء منذ 48 ساعة لتقديم الدعم لأهالي سيناء، ويتم العمل على 2000 أسرة مدرجة على قوائم بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تنظيم قوافل دورية تقدم الدعم والخدمات المختلفة للأسر.

دوت الخليجوأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الصندوق حريص جدا على أن يكون الدعم على مدار العام، مشيرًا إلى أن الصندوق لديه مبادرة متكاملة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والتنمية الصحية لأهالي سيناء، وتم تنظيم قوافل طبية بها أكثر من 10 تخصصات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري لتوفير الخدمات الطبية لأهالي سيناء.

وتابع أن الصندوق دعم الدولة بـ 167 مليون جنيه في أعمال تنمية سيناء مع التركيز على العريش ورفح وبئر العبد، وذلك بالتزامن مع خطط الدولة لتطوير سيناء.

وأستطرد أنه فيما يخص بالأطفال فالصندوق لديه مبادرة متكاملة لرعاية الأطفال تحت اسم "يوم جديد"، ويتم العمل من خلالها لتوفير حضانات الأطفال بالإضافة إلى توفيرألبان لهم من خلال الشركاء والمنتجين لتكون الخدمة متكاملة بالنسبة للأطفال في هذا الشأن.

صندوق دوت الخليج: نعمل على تدعيم المواطن المصري

وواصل أن الصندوق يواصل عمله بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعمل دائما على دعم المواطن المصري، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بالعمل على استغلال الموارد المالية المتاحة في توفير خدمات للمواطنين ودعمهم.

وأشار رئيس صندوق دوت الخليج، إلى أن الصندوق يعمل على تدعيم مشاريع الدولة بالمليارات، حيث شارك في مشروع بناء الأسمرات بمليار جنيه، إلى جانب حضانات الأطفال حوالي 550 مليون جنيه، إلى جانب وحدات الغسيل الكلوي، الماكينة الواحدة تتخطى الـ 110 ألف جنيه، وبالتالي فالدعم يتخطى المليارات.