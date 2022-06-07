وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:28 مساءً - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة "شرف -3" والذى إستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، موكداً أن رجال الهيئة الهندسية يواصلون العمل ليلاً ونهاراً بتفاني وإخلاص لإنجاز المهام التي تسند إليهم بما يسهم في إستمرار مسيرة التنمية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم ، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات.

مؤكداً أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهداً للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهمتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن رجال الهيئة الهندسية هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة التي تساهم في البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة في أي بقعة من أرض مصر.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات , وناقش عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء تنفيذ المهام.

وفى سياق متصل قام الفريق أول محمد زكى بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت إفتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة، كما إستمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم في تحقيق الإستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.