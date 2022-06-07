التعليم توجه تحذيرًا هامًا إلى المدارس بشأن سداد أقساط التابلت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:28 مساءً - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري الإدارات التعليمية من خلال منشور رسمى بضرورة التنبيه على مديري المدارس بكل أنواعها "عام، ورسمي، ولغات، وخاص، وخدمات"، بإعداد حصر بأسماء القائمين على العملية التعليمية المسلم لهم أجهزة التابلت منذ عام 2018/ 2019 حتى العام الدراسي الجاري 2021/2022.

وقالت الوزارة في المنشور ، أنّه حال عدم الالتزام بسداد قسط تأمين التابلت، يسقط حقهم في التغطية التأمينية، ويسددون قيمة الجهاز كاملًا في حالة الفقد، أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو الجزئي.