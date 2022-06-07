مدبولى يتابع آليات تسهيل عبور البضائع أنفاق قناة السويس

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يستهدف التوافق على المزيد من الآليات، التى من شأنها تيسير إجراءات عبور الأنفاق أسفل قناة السويس، وذلك بما يسهم فى تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، فى إطار إتاحة وتوفير المزيد من الإجراءات لتيسير حركة المركبات والمواطنين، عبر الأنفاق والكبارى العائمة والمعديات بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وما تضمنته تلك الجهود من تخصيص حارة مرورية فى الأنفاق لعبور المواد الغذائية، وتشغيل جميع المعديات فى أوقات الذروة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع التكدسات على المعديات، فضلا عن جهود التوسع فى تركيب أجهزة (X-RAY)، وكذا توفير أجهزة الفحص اليدوى، تسهيلًا وتبسيطًا لإجراءات التفتيش، وتقليلا لزمن تلك الإجراءات.
حضر اللقاء الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أيمن عبد العزيز، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولى وممثلى عدد من الجهات المعنية.
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