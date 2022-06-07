عاجل- السيسى يطلع على مستجدات مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعى

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وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى اطلع على مستجدات المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".
ووجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود الاستصلاح الزراعى فى مشروع "الدلتا الجديدة" وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة فى سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقى بعيداً عن مناطق التكدس السكانى.
وتابع الرئيس السيسى جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضى الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصةً فى منطقة شرق القاهرة، موجهاً سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضارى فى المحافظة.
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