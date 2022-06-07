محيى الدين: الشباب والمجتمع المدنى سيكون لهم دور فعال فى إنجاح قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، فى جلسة حول دور الشباب ومنظمات المجتمع المدنى فى المؤتمر ومعالجة قضايا التغير المناخى بشكل عام.





وسلط محيى الدين الضوء، خلال مشاركته فى الجلسة التى عقدت على هامش اجتماعات الأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة بون بألمانيا، على خمس قضايا رئيسية ينبغى أن يركز عليها العمل الدولى فى قضايا المناخ خلال الفترة القادمة التى تسبق عقد مؤتمر COP27، وهى كالتالى:

أولا: تبنى منهج شامل لبرامج العمل المناخى من خلال تدعيم التعامل مع تحديات تغيرات المناخ.

ثانيا: بناء على الأهداف والطموحات المتفق عليها فى اتفاق باريس واستنادا إلى نتائج قمم المناخ السابقة ستكون الأولوية الكبرى لقمة شرم الشيخ التركيز على تنفيذ التعهدات التى عقدتها الحكومات على نفسها والالتزامات التى قطعتها المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

ثالثا: تحتاج جهود العمل المناخى ومشاريعه إلى تمويل ضخم لن تكفيه تعهدات كوبنهاغن ذات المائة مليار سنويا منذ عام 2009 لذا يستوجب مشاركة القطاع الخاص بالتمويل الاستثمارى كما تلح الحاجة إلى اتفاق لقواعد ومبادئ وأولويات تمويل العمل المناخى لما بعد عام 2025.

رابعا: الدفع بالعمل الإقليمى والتعاون فى إنجاز مشاريع ذات بعد جغرافى ونطاق يتجاوز حدود دولة بعينها.

خامسا: توطين مشروعات العمل المناخى والعمل على توافق تنفيذها مع برامج التنمية المستدامة دون تنافر معها على مستوى القرى والمدن والأقاليم النائية والجزر الصغيرة بما يحقق أهداف النهج الشامل.

وأكد، خلال الجلسة، على أن الشباب ومنظمات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية سيكون لهم دور كبير وفعال فى إنجاح مؤتمر شرم الشيخ، لافتا إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن تخصيص يوم للشباب ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكد محيى الدين، أهمية انخراط جميع الأطراف غير الحكومية الفاعلة من شركات ومنظمات المجتمع المدنى والشباب فى العمل المناخى بما يؤدى إلى تحقيق أهداف المناخ خلال الفترة المقبلة.