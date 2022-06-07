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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702729/عابد-إستخدام-النقل-النهري-يوفر-المليارات-لخزينه-الدوله

قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينه الدوله حيث انه سيخض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق واهلاكها ، حيث ان تكلفه انشاء الطرق تكلفه كبيرة مقارنه بالنقل النهري.

دوت الخليج

عابد: إستخدام النقل النهري يوفر المليارات لخزينه الدوله

واشار النائب علاء عابد ، الي ان النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا ان الانهار لها استخدمات عديدة في كل دول العالم

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات، اننا نطمح أن يكون مشروع قانون راعي جميع الملاحظات التي أثيرت عند مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخليه الذي ناقشته اللجنه علي مدار فصل تشريعي كامل سابق

واضاف النائب علاء عابد، اننا نطمع أن يكون مشروع القانون وضع حلول لمشكله العاملين بالمحليات وزارة السياحة والري المرتب عملهم بالنقل النهري

وبهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.

و تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.