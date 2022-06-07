انت الان تتابع تفاصيل خبر محتوى جريء.. طوني خليفة يطلق قناة جديدة بـ اسم "المشهد" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702725/محتوى-جريء-طوني-خليفة-يطلق-قناة-جديدة-بـ-اسم-المشهد

كشف الإعلامي طوني خليفة عن إطلاق مشروع جديد ومن المقرر أن ينطلق قبل نهاية العام الجاري 2022 وذلك من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج يرصد مشروع طوني خليفة الجديد

قناة طوني خليفة

أصدر الإعلامي طوني خليفة بيان صحفي منذ قليل كشف خلاله عن المشروع الجديد وهو عبارة عن قناة فضائية، بعنوان المشهد، وقال في البيان: “اختيار اسم المشهد ينطلق من أن لكل حدث وقصة ورأي المشهد الخاص بها”.

وأضاف: “وستكون منصة المشهد منبرًا إعلاميًا شبابيًا يستطيع الشباب العربي من خلاله إيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وآرائهم، مؤكدًا أن هذا المشروع الإعلامي الجديد يضم برامج سياسية واجتماعية حوارية ونقدية ساخرة من الواقع العربي”.

وتابع: “وستحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكانة بارزة في برامج القناة”، ومن جانبه أعلن الإعلامي أنه سيتمكن من يرغب بمتابعة تحضيرات الانطلاقة بشكل يومي والتعرف على هوية نجوم القناة الذين تم استقطابهم من قنوات إعلامية معروفة، وذلك عبر صفحات المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.

ورحب الإعلامي بأي تعاون أو مشاركة موضحًا أن الباب مفتوح لجميع الزملاء الإعلاميين للانضمام إلى فريق العمل، بجانب أي مستثمر يرغب بالدخول والمشاركة في المشروع بشرط ألا يكون المال سياسيا أو طائفيا.

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ومن ناحية أخرى كان آخر ظهور للإعلامي طوني خليفة ظهوره كضيف ببرنامج العرافة 2، وقال: “المطربة اللبنانية إليسا لديها مشكلة في التعامل مع الآخرين”، ووجه رسالة إلى الفنان السوري جمال سليمان”.

وتابع: “أول شخص ظهرتْ معه إليسا في الإعلام كنت أنا، وسببت لي مشكلة، لأنها لم تكن نجمة.. أنا طلعت إليسا ورجعت طلعت هيفاء وهبي، وصار البعض يقول ما بنظهر في برنامج طلعت فيه إليسا وهيفاء.. يروحوا يوصلوا اليوم لإليسا وهيفاء”.

وفيما يخص الخلافات بينه وبين إليسا، علق قائلًا: “حد نقل لها كلام على لساني، أنا قلته ولا أنفيه، لكن من نقله، نقله بطريقة مشوهة، كانت عارضة أزياء معايا، وكان عندي عتب على إليسا وقلته، لكن عارضة الأزياء نقلته بطريقة مسيئة، ولم يعد هناك أي اتصال حتى تتضح الصورة”.