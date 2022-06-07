انت الان تتابع تفاصيل خبر "هجم عليا بكل قوته".. رحمة حسن تكشف تفاصيل تعرضها لعضة خطيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702720/هجم-عليا-بكل-قوته-رحمة-حسن-تكشف-تفاصيل-تعرضها-لعضة-خطيرة

أثارت الفنانة رحمة حسن ضجة وجدلا كبيرًا بعدما كشفت تعرضها للعض والأزمة التي واجهتها مؤخرًا وصدمتها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عض رحمة حسن

عض رحمة حسن

كشفت الفنانة رحمة حسن تعرضها للعض من خلال نشرها صورة لكلب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: “مساء الخير.. امبارح الساعة ١١ بليل كنت نازله اجيب حاجه من السوبر ماركت جمب البيت ، وكنت ماشيه علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته”.

وأضافت: “طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطه بنابه في منطقه حساسة .. صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابه ، ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤ هاخدهم خلال شهر”.

واستكملت قائلة: “بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ، وانا طبعا خايفة ومصدومة.. وتعبانه وعندي تروما من امبارح ، والي واجعني اكتر اني مَش عارفه اتصرف ازاي .. خصوصا اني اكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه اي انسان كمان يتاذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي”.

رحمة حسن انستجرام

وكتبت أيضًا: “انا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه ، امبارح صاحبت الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه ! طبعا انا اتصدمت لما عرفت انها مَش اول مره الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع منغير كمامه او حد قوي يمسكه”.

وتابعت الفنانة رحمة حسن: “بجد حرام عليكم ، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح ، وصاحبه مسؤل مسؤليه كامله عنه ويحاسب علي اهمال مسؤليته ، خصوصا لو اهماله تسبب لشخص تاني في اذي بدني يحتاج اكتر من ٢١ يوم علاج واذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد ايه عشان يخف".

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واستكملت: “أنا كنت بحب انزل احط اكل ومايه للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي انا حقيقي مرعوبة اقرب منهم وخايفه جدا..انا اسفه طولت عليكم بس انا بجد مَش عارفه المفرود اعمل ايه عشان محدش تاني".