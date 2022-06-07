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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702718/إصابة-13-عاملا-زراعيا-في-انقلاب-سيارة-محملة-بالعمالة-بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، بينهم 5 أطفال، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة " نقل " محملة العمالة الزراعية بجوار كوبري السخنة بنطاق دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفي كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بدائرة مركز بدر وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث والفحص تبين إنقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالة زراعية وأسفر الحادث عن إصابة 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفي كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

العرض على النيابة العامة

والمصابون هم كل من:" نجلاء فتحي بدر، 33 عامًا، نسمة السيد مبروك، 23 عامًا، هيثم شاهين أبو بكر، 16 عامًا، مبروك عطا أحمد فايد، 24 عامًا، هايدي إبراهيم علي، 13 عامًا، إلهام شاهين عبد العزيز، 19 عامًا، محمد حمادة محمد قشطة، 22 عامًا، فاطمة علي الحمود، 18 عامًا، سلمي رجب سمير، 13 عامًا، محمد أحمد القصاص، 14 عامًا، عرفان محمد عرفان، 16 عامًا، أحمد السيد صلاح، 17 عامًا، محمود سعيد حسين، 20 عامًا"، وجميعهم مقمين بقريتي الحجر وأبو عبد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق أخر شهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث إنقلا سيارة " تومنايه"، محملة بالعمالة الزراعية بترعة مشروع ناصر بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأسفر الحادث عن مصرع فتاة وإصابة 4 أخرين وجاري البحث عن المفقودين بمساعدة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة توناية بمشروع ناصر بجوار منطقة كوبري الروضة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص أن السيارة كانت تنقل عمالة زراعية.

وأسفر الحادث عن مصرع " أمل محمود حسين موسي"، 14 عامًا، طالبة ومقيمة بقرية شلتوت، وإصابة 4 أخرين وهم كل من:" زينب محمد وليد، 18 عامًا، حنان أحمد أحمد، 30 عامًا، رحمة عرفات فتوح، 16 عامًا، دعاء عبد الله إبراهيم، 14 عامًا"، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

العرض على النيابة العامة

وكثف رجال قوات الإنقاذ النهري، جهودهم للبحث عن المفقودين من مستقلي السيارة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.