صحة النواب تناقش 11 طلب إحاطة مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج لتدهور المنظومة الصحية فى المحافظة..صور

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702715/صحة-النواب-تناقش-11-طلب-إحاطة-مقدمة-من-الهيئة-البرلمانية-لمحافظة-سوهاج-لتدهور-المنظومة-الصحية-فى-المحافظةصور

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج، بشأن معاناة المحافظة من الاهمال فى المنظومة الصحية، وغياب الدور الرقابي عن المستشفيت المركزية، واحلال وتجديد بعض المستشفيات والواحدات الصحية بالقرى والمراكز.

دوت الخليج

صحة النواب تناقش 11 طلب إحاطة مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج

حيث ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب طارق رضوان، بشأن تقاعس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان في إصدار الرسومات الهندسية التنفيذية لمستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

والنائب زكريا حسان، بشأن: تأخر تسليم مستشفى ساقلتة المركزي – محافظة سوهاج والذي كان من المفترض إنجاز وتسليم المستشفى طبقاً للعقد في سبتمبر عام 2018، وقد تم التأجيل لأكثر من مرة وحتى الآن لم يتم تسليم المستشفى.

النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ مستشفى طما ومستشفى جهينة بمحافظة سوهاج.

والنائبة رقية الهلالى، بشأن تأخر أعمال الإنشاءات بمستشفى المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج.

النائب أحمد دندش، بشأن ضم حزمة علاج الإدمان والعلاج النفسي الى منظومة التأمين الصحي الشامل وعلاجهم داخل مستشفيات الرعاية الصحية دون الحاجة الى دخول المصحات الخاصة باهظة التكاليف.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب محمود أبو الخير، بشأن:

1.المخالفات المرتكبة بمديرية الصحة بسوهاج والتي أدت الى وفاة 4 أشخاص بمستشفى صدر شندويل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى وتعطل أجهزة التنفس الصناعي وأيضا المخالفات التي ارتكبها مدير مستشفى أخميم المركزي ووكيله وبعض المتخصصين والمسئولين بإدارة أخميم الصحية من اختلاسات تم حصرها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وردت اليه من الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط الصعيد بسوهاج.

2.النقص الشديد في المستلزمات الطبية وخاصة المفاصل الصناعية بمستشفيات مديرية الصحة والسكان بسوهاج مما أدى الى توقف العمليات بمستشفى سوهاج العام.

والنائب/ خليفة رضوان، بشأن:

1. عدم الاهتمام بصيانة المستشفيات بمحافظة سوهاج وتدهور الخدمة الصحية في معظم المستشفيات ومن أهمها مستشفى سوهاج العام ومستشفى حميات سوهاج، صدر شندويل وعدم قيام وزارة الصحة والسكان بفرش مستشفى الحميات حتى الأن بالرغم من استلامها من المقاول.

2. إهدار وزارة الصحة والسكان لكل دور رقابي لها بسبب عدم سحب الأعمال من مقاول مستشفى جرجا العام ومستشفى جهينة المركزي- محافظة سوهاج.

والنائب إلهامي البارودي، بشأن:

1. إهدار وزارة الصحة والسكان لكل دور رقابي لها بسبب عدم سحب الأعمال من مقاول مستشفى جرجا العام ومستشفى جهينة المركزي- محافظة سوهاج.

2. عدم الاهتمام بصيانة المستشفيات بمحافظة سوهاج.