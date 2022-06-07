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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702710/الكشف-على-7821-مواطن-وصرف-علاج-بالمجان-خلال-قافلة-طبية-بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ختام قافلة جامعة الأزهر الطبية برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، انطلاقا من رؤية مصر 2030م، و استراتيجية الدولة التنموية دعما لأهالي المحافظة.

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وأوضح المحافظ، أن القافلة اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمستشف قنا العام في مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع الكشف الطبى، وصرف الأدوية، وإجراء العمليات اللازمة، وتوفير المستلزمات الطبية للمرضي الأولي بالرعاية من مختلف مدن المحافظة بالمجان.

الكشف على 7821 مواطن من أبناء المحافظة

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف على 7821 مواطن من أبناء المحافظة، إضافة إلى إجراء 109 عملية جراحية، في تخصصات جراحة العظام والأنف والاذن والحنجرة والنساء والتوليد ومناظير المسالك البولية والقسطرة القلبية والمخية و جراحة العيون، فضلا عن الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليم النظارات لهم.

تنفيذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

ومن جانبه أشار الدكتور راجي تواضروس وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن جميع الخدمات التي قدمتها القافلة على مدار 4 أيام بالمجان، وسط تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية، منظمة الصحة، لما أقرته وزارة الصحة المصرية من اشتراطات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

قافلة جامعة الأزهر

وأوضح الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام، أن قافلة جامعة الأزهر الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف مدن المحافظة، مشيدا بجهود أطباء جامعة الأزهر في الكشف الطبي يوميا على أكثر من 1500مريض، بجانب إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات الطبية، وإعطاء العلاج للأهالي بالمجان.

ورافق المحافظ خلال جولته، المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام المنطقة الازهرية بقنا وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ مذبحة أبومناع غرب بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، والتي راح ضحيتها والده و4 من أشقائه، وأصيبت والدته بطلقات نارية.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط “جمال.ع.إ.أ”، عامل، مقيم بقرية أبومناع غرب، بمركز دشنا، بتهمة قتل 5 من أفراد أسرته وإصابة والدته بطلقات نارية.

وصرحت الجهات المختصة، بدفن 5 جثامين الأب وأبنائه الأربعة ضحايا "أبومناع غرب الشهيرة " بسبب خلافات على الميراث بقرية أبومناع غرب شمال محافظة قنا وذلك بعد عرضهم على الطبيب الشرعي.

تفاصيال الواقعة

كان قد أقدم شاب، صباح أمس الاثنين، على قتل والده وأشقائه وإصابة والدته بطلقات نارية بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغ بمقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة بطلقات نارية بكوبري العرب بقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

النيابة العامة

وبالانتقال والفحص تبين مقتل عبد الناصر إبراهيم أحمد، وأبنائه أحمد عبد الناصر إبراهيم أحمد، محمد عبد الناصر إبراهيم أحمد، وحيدة عبد الناصر إبراهيم أحمد، نجاة عبد الناصر إبراهيم أحمد، إصابة زوجته سعاد وحيد علي، تبلغ من العمر 50 عاما، بطلق ناري بالساقين، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام، والجثث في مكان الحادث تحت تصرف النيابة والشرطة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليه الأول، ويدعى جمال بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.