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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702709/تعرف-على-سبب-استبعاد-ثنائي-الأهلي-من-رحلة-المنتخب-إلى-مالاوي

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة امة أمام منتخب أثيوبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

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ورحلت بعثة المنتخب، على متن طائرة خاصة ظهر اليوم متجهة إلى مالاوي، لخوض لقاء أثيوبيا، والتي لم تستطع من استضافة المباراة بسبب ظروف خاصة بالملاعب وغيرها.

استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

واستبعد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي النادي الأهلي ( ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم) بسبب إصابة الأول بنزلة برد، بينما يعاني عبد المنعم من شد في العضلة الخلفية منعته من السفر مع البعثة.

وكان قد حقق المنتخب، الفوز في جولته الأول ضد منتخب غينيا بنتيجة هدف نظيف سجله لاعب جالطة سراي مصطفى محمد، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

قائمة المنتخب لمباراة إثيوبيا

ويغيب عن قائمة المنتخب النجم المصري محمد صلاح، سبب إصابته الخفيفة التي كشفت عنها الأشعة التي أجراها عقب الانتهاء من مباراة غينيا، وكذلك منعت الإصابة محمود حسن تريزيجيه من التواجد في رحلة مالاوي، بعدما تعرض لإصابة قبل مباراة غينيا الأخيرة.

وهذا هو شكل المنتخب في رحلة مالاوي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

في الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، عمر كمال، عمر جابر، أيمن أشرف.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، إمام عاشور، مهند لاشين، أحمد حمدي، عمر مرموش، إبراهيم عادل.

في الهجوم: مصطفى محمد، أحمد عاطف، مروان حمدي.