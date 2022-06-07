انت الان تتابع تفاصيل خبر لن يتخذ إجراء ضدها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يصدر بيان جديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702708/لن-يتخذ-إجراء-ضدها-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يصدر-بيان-جديد

نشر وائل عبد العزيز بيان إعلامي صادر من مكتب المحاماة خاصته منذ قليل وذلك عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البيان الإعلامي من شقيق ياسمين عبد العزيز

بيان إعلامي من شقيق ياسمين عبد العزيز

وكانت محتويات البيان الإعلامي، كالآتي: بيان إعلامي تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي تثبت تأويلا خاطئا وفهما مغلوطا لما أورده موكلي في بوست لدعم الشقيقة فيما تمر به من غرض صحي واجتماعي “بوست”.

وتابع البيان: وكانت الشقيقة قد كتبت “بوست” نسبت فيه إلى شقيقها مالم يفعله، وتداركت بـ “ضمير حي” ما فعلته فحذفت “البوست”.

وأضاف البيان: وحرصا من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصدي في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن تقديرًا للغرض الذي تمر به شقيقته حتى تجتاز ازمتها وتعد إلى جمهورها وإلى أسرتها.

لميس الحديدي وأزمة ياسمين عبد العزيز

وعلقت الإعلامية المصرية لميس الحديدي على أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها الفنان وائل عبد العزيز، موجهه لهم نصيحة، قالت لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة»: "لو كان في خلاف بينهم مكنتش أحب يبقى على السوشيال ميديا لأنه موضوع سخيف.. مش مهم الأسماء لأن الاسم يعني الخبر وأي حاجة فيها اسم ياسمين عبد العزيز هتصنع خبر، وأتمنى لها الصحة واتمنى من أخوها عندك مشكلة مع أختك ارفعوا سماعة التليفون كلموا بعض".

نفي نبأ انفصال ياسمين عبد العزيز

من جانبه، علق الفنان أحمد العوضي على خلافاته مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وقال أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين».

وأضاف: «ياسمين على طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف، لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدًا عن النجومية».

وتابع: «فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتيييييير من أي خلاف أو كلام فاضي».

وانتشرت شائعة عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز خلال الساعات الماضية، بسبب عدم سفره معها إلى سويسرا، حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف.

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيز عبر «فيسبوك» معلقا: «مهما يحصل بينا.. هتفضلي كل حاجة وكل حياتي بحبك».