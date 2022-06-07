«محلية االنواب» تناقش 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب إيهاب منصور..غدا

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702707/محلية-االنواب-تناقش-5-طلبات-إحاطة-مقدمة-من-النائب-إيهاب-منصورغدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اجتماعها غدا، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب منصور بشأن:

الأول: تغطية المطابق وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.

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«محلية االنواب» تناقش طلب النائب إيهاب منصور لإيجاد حلول فعلية لجمع القمامة ولوضع خطة عمل مصانع التدوير..غدا

الثاني: ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

الثالث: تراكم القمامة وشكاوى المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر من عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة وخطة عمل مصانع التدوير، وعلى سبيل المثال وليس الحصر – حي العمرانية – محافظة الجيزة – ومعاناة المواطنين من تفاقم المشكلة.

الرابع: عدم التزام أغلب المراكز والمدن والأحياء بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية المختصة بإجراء المعاينات اللازمة للبت في طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية، فضلاً عن عدم توفير المقرات والأجهزة اللازمة لتسهيل عمل تلك اللجان، الأمر الذي أدى إلى تعطل المنظومة وتأخر البت في الطلبات.

الخامس: التأخر في صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الهرم، علماً بأنه تم صرف التعويض الاجتماعي للغالبية، ولم يتم صرف التعويض النهائي من الهيئة العامة المصرية للمساحة عن (الأرض والمباني) حتى الآن، فضلاً عن خصم مصاريف الهدم من السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم من حديد التسليح.