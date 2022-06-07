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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702717/وزير-الدفاع-يشهد-تنفيذ-مشروع-مراكز-القيادة-الاستراتيجى-التعبوى--شرف---3

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( شرف - 3 ) والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات ، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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وألقى اللواء أ ح / إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة ، موكداً أن رجال الهيئة الهندسية يواصلون العمل ليلاً ونهاراً بتفانى وإخلاص لإنجاز المهام التى تسند إليهم بما يسهم فى إستمرار مسيرة التنمية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذ مهامهم ، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكداً أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهداً للمشاركة فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بجانب مساهمتها فى إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن رجال الهيئة الهندسية هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة التى تساهم فى البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة فى أى بقعة من أرض مصر.

وكان الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة فى المشروع أثناء مراحل العمليات ، وناقش عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم ، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء تنفيذ المهام.

وزير الدفاع يقوم بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية

وفى سياق متصل قام الفريق أول / محمد زكى بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت إفتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التى تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة فى المجالات الهندسية المختلفة ، كما إستمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم فى تحقيق الإستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التى تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.