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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702716/موعد-ورابط-نتيجة-الصف-الثاني-الثانوي-2022-الترم-الثاني-بكود-الطالب

ينشر موقع دوت الخليج موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، وذلك وفقًا لما أعلن عنه وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، والذي أعلنه أنه من المقرر إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو الجارى بعد مراجعتها وتدقيقها، ويتم حساب الدرجات الكلية من قبل المدارس لإعلانها الأسبوع الذى يليه.

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني في المدارس

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ستضاف درجات الطالب فى الامتحانين الإلكترونى والمقالى، ثم تضاف درجات الفصلين الدراسيين لبعضهم.

وبالنسبة لدرجات النجاح، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكفى حصول الطالب على 50% من درجات الترمين للصعود للصف الأعلى، لافتة إلى أن الأهم من الدرجات هو تمكن الطلاب من فهم نواتج التعلم الحقيقى. وأشارت أنه ليس هدف الامتحانات هو تحديد حالة الطلاب ناجحين أم راسبين فى المقام الأول بل التأكد من فهم الطلاب للتقييم الجديد القائم على الفهم والتحليل والتطبيق، قائلة: هدف التطوير فى الثانوى العام هو فهم التطوير.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

وبالتزامن مع اقتراب موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، يرغب الطلاب في الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب.

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا - الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج

- تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب "الصف الثاني الثانوي"

- كتابة البيانات التي تطلب منك

- ادخال رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثاني الثانوي - الضغط على زر الاستعلام لتظهر نتيجة طالب الصف الثاني الثانوي

ومن المقرر أن تكون نتيجة الصف الثاني الثانوي في شكل تقديرات ردجات، حيث يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في صورة درجات للترم الثاني، والتي وُزعت كالتالي:

- درجة الامتياز من 85 إلى 100.

- جيد جدا من 65 % إلى 85 %

- جيد من 50 إلى 65 %

- ضعيف أقل من 50 %.