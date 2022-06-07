انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن رابط نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022 الفصل الدراسي الثاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702714/الآن-رابط-نتيجه-الشهاده-الابتدائيه-الازهريه-2022-الفصل-الدراسي-الثاني

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، من أعلى الكلمات البحثية على مؤشرات جوجل، حيث يرغب العديد من طلاب الابتدائية الأزهرية وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 لأبنائهم.

وينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني بالاسم

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، خدمة معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الثاني 2022، على موقعه الإلكتروني، حيث أعلن قطاع المعاهد أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح للمواد الدراسية ورصد ومراجعة الدرجات، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 للترم الثاني، على موقع بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني

وتوفر بوابة الأزهر الشريف، رابطا إلكترونيا لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني، للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من هـــنـــا.

2- اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

3- اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.

4- اختيار نتائج الامتحانات.

5- ستتوفر النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر 2022

كما تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف.

من جانبه، تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات الفقه لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، للاطمئنان على سيرها والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن جميع القائمين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق للطلاب.