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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /702713/الرئيس-السيسي-يتسلم-رسالة-خطية-من-رئيس-زيمبابوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي سيمباراش مومبنجيجوي، وذلك بحضور السيد السفير كوامي موزاوازي الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الأفريقية، والسيد السفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، مؤكداً سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

كما أشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

رسالة خطية

من جانبه؛ أعرب المسؤول الزيمبابوي عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً رسالة خطية من أخيه الرئيس "منانجاجوا"، والتي أكد فيها اهتمام بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذاً في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الأفريقية.