أخبار مصرية

الرئيس السيسى يؤكد للمبعوث الخاص لرئيس زيمبابوى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:23 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى سيمباراش مومبنجيجوى، وذلك بحضور السفير كوامى موزاوازى الرئيس التنفيذى لمعهد المعرفة الأفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوى بالقاهرة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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