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السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس زيمبابوي ويؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمار

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:22 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي سيمباراش مومبنجيجوي، وذلك بحضور السفير كوامي موزاوازي الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الأفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

محمد يوسف

محمد يوسف

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