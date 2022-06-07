عاجل - مصر تدين بشدة الهجوم على كنيسة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم المروع الذى استهدف إحدى الكنائس بولاية أوندو النيجيرية جنوب غرب البلاد، وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بجانب عدد من المصابين.





وأعربت مصر، حكومة وشعبا، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لجميع المصابين. وأكدت تضامنها الكامل مع نيجيريا فى مواجهة كافة أشكال العنف ووقوفها بجانبها فى هذا الظرف الأليم.

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