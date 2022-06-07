عاجل- الرئيس السيسى يستقبل مبعوث رئيس زيمبابوى لبحث سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى سيمباراش مومبنجيجوى، وذلك بحضور السفير كوامى موزاوازى الرئيس التنفيذى لمعهد المعرفة الأفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوى بالقاهرة.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إيمرسون منانجاجوا، مؤكدًا الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زيمبابوى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوى، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

من جانبه؛ أعرب المسؤول الزيمبابوى عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلاً لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس "منانجاجوا"، والتى أكد فيها اهتمام بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية فى المشروعات التنموية خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء فى ضوء اعتزام زيمبابوى بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذًا فى الاعتبار أن مصر كان لها دور محورى ورائد فى تلك المسيرة الإفريقية.