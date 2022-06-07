جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته - حسب بيان - بتفقده الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة؛ منها منطقة الكورنيش، وحديقة الخيمة البدوية، والشاطئ العام، موجها بإنشاء ملعب لممارسة الألعاب الرياضية بالشاطئ العام مع تجهيزه وتنجيله، فضلاً عن زيادة عدد الألعاب، وإقامة 10 شاليهات لخدمة المصطافين وزوار اليوم الواحد.
وقام المحافظ بزيارة لمجلس المدينة بعد تطويره، مشيدا بجهود رئيس المدينة السابق ،محمد حسن، والتى تتمثل فى العديد من الإنجازات، وأهاب برئيس المدينة الجديد استكمال واستثمار هذه النجاحات.
كما تفقد فودة بيت ثقافة أبو زنيمة، موجها بصرف مبلغ فورى لتوفير 10 مراوح ولعب أطفال وشاشة عرض لتنمية المواهب الفكرية للأطفال، مكلفا أيضا بدراسة حفر بئر مياه بوادى اللحيان بابو زنيمة لأهالى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة أبو زنيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.