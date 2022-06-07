محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة أبو زنيمة

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته - حسب بيان - بتفقده الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة؛ منها منطقة الكورنيش، وحديقة الخيمة البدوية، والشاطئ العام، موجها بإنشاء ملعب لممارسة الألعاب الرياضية بالشاطئ العام مع تجهيزه وتنجيله، فضلاً عن زيادة عدد الألعاب، وإقامة 10 شاليهات لخدمة المصطافين وزوار اليوم الواحد.

وقام المحافظ بزيارة لمجلس المدينة بعد تطويره، مشيدا بجهود رئيس المدينة السابق ،محمد حسن، والتى تتمثل فى العديد من الإنجازات، وأهاب برئيس المدينة الجديد استكمال واستثمار هذه النجاحات.

كما تفقد فودة بيت ثقافة أبو زنيمة، موجها بصرف مبلغ فورى لتوفير 10 مراوح ولعب أطفال وشاشة عرض لتنمية المواهب الفكرية للأطفال، مكلفا أيضا بدراسة حفر بئر مياه بوادى اللحيان بابو زنيمة لأهالى المنطقة.