وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى للهيئة الهندسية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة "شرف -3" والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.





وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، موكدًا أن رجال الهيئة الهندسية يواصلون العمل ليلًا ونهارًا بتفانى وإخلاص لإنجاز المهام التى تسند إليهم بما يسهم فى استمرار مسيرة التنمية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددًا من القادة المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذ مهامهم، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدًا للمشاركة فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بجانب مساهمتها فى إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن رجال الهيئة الهندسية، هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة التى تساهم فى البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة فى أى بقعة من أرض مصر.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة فى المشروع أثناء مراحل العمليات، وناقش عددًا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عددًا من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء تنفيذ المهام.

وفى سياق متصل قام الفريق أول محمد زكى بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التى تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة فى المجالات الهندسية المختلفة، كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التى تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.