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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702706/الموت-يفجع-الشاب-خالد-في-والدته-وهذا-سبب-الوفاة

أعلن المخرد الكويتي يعقوب المهنا منذ قليل عن وفاة والدة الشاب خالد بعد صراع مع المرض، وطالب الجمهور المحب له بالدعاء للمتوفية أن يتغمدها الله واسع رحمته.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة والدة الشاب خالد منذ قليل

وفاة والدة الشاب خالد

ونشر يعقوب المهنا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلًا: أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم..وأخوي مجيد الحاج إبراهيم.. بوفاة والدة الشاب خالد...الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة الا بالله.. الدعاء إخواني للحاجة فضلًا وليس امرًا.

ومن الجدير بالذكر، أن تحدث منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، حول أزمته الأخيرة مع الشاب خالد والقضايا المتبادلة في لقاء تلفزيوني له ببرنامج et بالعربي كشف خلاله الكثير من المفاجآت.

تصريحات منظم الحفلات والمنتج وليد منصور

قال المنتج وليد منصور إنه يعتقد أن ياسر قنطوش محامي الشاب خالد، هو سبب الأزمة، معلقًا: “ياسر قنطوش معندوش غيري، كل شوية يطلع لي بواحد.. وأنا بحترمه جدا وبحبه، ولما كان عنده حاجة في قضية هيفاء وهبي عملتها له، هو بيحب يشتغل على الغير مصريين".

وأشار وليد منصور أن شركته منحت المشاركين في حفل الشاب خالد الذي عليه النزاع، كافة مستحقاتهم، بعد خصم 10% نسبة الشركة من أجرهم.

واستكمل منظم الحفلات قائلًا: “هم عايزين ماكسبش حاجة، غير أن الوسيط اللي بيننا ماسلمش الفلوس اللي أخدها، أحنا معانا الإيصال أنه مستلم”، موضحًا أن مدير أعمال إحدى الفنانات سبب المشكلة وهو الذي توسط بينه وبين الشاب خالد للاتفاق على الحفل.

وليد منصور والشاب خالد

وأكد وليد منصور أن هذا الشخص لم يمنح الشاب خالد مستحقاته، مضيفًا: “قبل الحفل بـ ثلاثة أيام لقينا الوسيط بيقول الشاب خالد هياخد 20 ألف دولار زيادة، ومعترضناش"، وأوضح خلال لقائه أنه يعمل في مجال تنظيم الحفلات منذ 18 عاما، ولم يواجه مشكلة مماثلة.

وأوضح أنه قدم المستندات التي تثبت سداده لكافة مستحقات الشاب خالد عن الحفل كما ينتظر أن يقدم محامي الأخير ما يثبت صدق إدعائاته بعدم الحصول على الأموال المتفق عليها، معلقًا: "أنت بتقول الكلام ده إزاي بعد عشر شهور؟".