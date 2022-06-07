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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702705/وكيل-تعيم-سوهاج-يجتمع-برؤساء-أقسام-التعليم-الابتدائي-لتنفيذ-آليات-التحويل-الإلكتروني-الطلاب

أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية دعم مختلف الخطط الاستراتيجية التي تهدف لتطوير وتنمية المهارات التعليمية للمعلمين بمدارس المحافظة بما يمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم في التعلم الذاتي القائم على مهارات التفكير العليا.

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وجاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء أقسام التعليم الابتدائي على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، بحضور عطا الميموني مدير عام التعليم العام و فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية والدكتور مدحت شلبى مدير إدارة الاحصاء، لمناقشة آليات تنفيذ تحويل الطلاب بين المدارس داخل المحافظة إلكترونيا.

تسجيل الطلاب على قاعده بيانات المديرية والوزارة

وعقب بموافقة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، في إطار خطه الدولة ووزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والدقة في تسجيل الطلاب على قاعده بيانات المديرية والوزارة.

وفي سياق أخر أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن اختيار 5 أعضاء من منسوبي الجامعة لتمثيلها فى مبادرة "كن سفيراً"، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مضيفاً أن المبادرة تستهدف توعية شباب الجامعات بأهداف التنمية المستدامة وترجمتها لممارسات عملية لتحفيزهم لتطبيق الإستدامة، وتمكينهم ليصبحوا مدربين معتمدين لنشر ثقافة التنمية المستدامة، وذلك من خلال سلسة من الدورات التدريبية.

وأكد رئيس الجامعة، على أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على نشر الوعي التنموي في كافة الأقاليم المصرية، وتعزيز جهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

معايير اختيار المشاركين بالمبادرة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم إختيار المشاركين بالمبادرة طبقاً لعدة معايير ومنها إجادة اللغة الإنجليزية، المشاركة في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، مضيفاً أنه تم إختيار ١٢٥٠ متدرب على مستوى الجمهورية، منهم ٥ أعضاء بالجامعة، و٢٠ شاب من محافظة سوهاج.

المبادرة تنقسم إلى ثلاثة مستويات أساسية

وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الإستدامة بالجامعة، أن المبادرة تنقسم إلى ثلاثة مستويات أساسية هي المستوى التمهيدي، والذي تتم الدراسة فيه من خلال منصة التدريب الإلكتروني "إستدامة" ويتضمن التعريف ببعض المهارات الشخصية ومباديء التنمية المستدامة، عن طريق التدريب على 10 برامج تدريبية هي كتابة السيرة الذاتية، فن الخطابة، بناء فرق العمل، التسويق، والتسويق الذاتي، إدارة الوقت، الذكاء العاطفي، فن التفاوض بالإضافة إلى برنامج تدريي للتعريف بمبادئ التنمية المستدامة، والتمويل المستدام.

والمستوى التخصصي ويتضمن 11 محاضرة لعدد من الخبراء والمتخصصين في مختلف محاور التنمية المستدامة منها الإقتصاد الأخضر، الإقتصاد الدائري، الحوكمة، المدن الذكية، التمويل المستدام، الصحة والتوجهات المستقبلية.