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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702702/محافظ-الشرقية-يلتقي-فريق-عمل-برنامج-إبدأ-رحلتك-بمشروع-قوى-عاملة-مصر

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور وليد قريش مدير برامج القطاع الخاص لبرنامج إبدأ رحلتك بمشروع قوى عاملة مصر التابع لوزراة التنمية المحلية بالتعاون مع وكالة المعونه الأمريكية، وذلك لبدء تفعيل أليات عمل وحدة إبدأ رحلتك بديوان عام محافظة الشرقية، والتي تهدف إلى إنشاء نظام دعم فعال يسهم في تعزيز الروابط وخفض الفجوات القائمة بين العرض والطلب بما يؤدي إلى رفع القدرات التنافسية للأفراد والمؤسسات بسوق العمل.

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وحضر اللقاء الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، والأستاذة دينا علي إستشاري أول توظيف ومهارات سوق العمل والأستاذة وفاء بخيت إستشاري أول توظيف و تدريب وإستيفاء العمالة والأستاذ أشرف عبد الرازق مسئول أول ميداني بمحافظة الشرقية، والأستاذ جمال محمد أخصائي توظيف، والأستاذه منه لبيب منسق برنامج إبدأ رحلتك.

برنامج إبدأ رحلتك

وبدأ اللقاء بتقديم مدير برامج القطاع الخاص لبرنامج إبدأ رحلتك بمشروع قوى عاملة مصر عرضاً توضيحياً، عن مايقدمه مشروع قوى عاملة مصر من خلال برنامج إبدأ رحلتك لوزارة التنمية المحلية، وتمت الإشارة إلى أنه سوف يقوم مشروع قوى عاملة مصر بتطوير الهيكل التنظيمي وأدوار ومسئوليات أعضاء وحدة إبدأ رحلتك الفرعية بديوان عام محافظة الشرقية و إجراء تقييم للإحتياجات على مستوى الوحدة التي سيتم إختيارها محلياً بمحافظة الشرقية للنظر في مدى قدرة تلك الوحدة على إستخدام نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لإستخدامات البرنامج.

بوابة الكترونية خاصة بالبرنامج

كما سيقوم المشروع بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج إبدأ رحلتك لإستخدامها من قبل وحدات إبدأ رحلتك الفرعية وذلك لتسجيل الباحثين عن عمل ووظائف القطاع الخاص والربط بينهما ، بالإضافة إلى تطوير نظم التشغيل والمتابعة والتقييم التي سيتم العمل بها بوحدة إبدأ رحلتك الفرعية بالديوان العام.

القوى العاملة الحالية في مصر

وأضاف مدير برامج القطاع الخاص لبرنامج إبدأ رحلتك، أن مشروع قوى عاملة مصر سوف يقوم ببناء قدرات أعضاء وحدة إبدأ رحلتك الفرعية على آليات العمل بالبرنامج وكذلك مرتكزات سوق العمل وأدوات الإستشارات المهنية، فضلاً عن مايقدمه المشروع من دعم فني مستمر لأعضاء وحدة إبدأ رحلتك الفرعية، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفه لبرنامج إبدأ رحلتك تتمثل في القوى العاملة الحالية ومشرفي